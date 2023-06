Investigadores da PSP de Lisboa detiveram 12 suspeitos entre os 16 e os 36 anos e identificaram um menor de 15 anos por crimes de roubo.

A maioria das detenções (8) ocorreu na madrugada de domingo, na celebração do título do Benfica no Marquês de Pombal, onde também foi identificado o menor. Os restantes desviaram telemóveis e um relógio.