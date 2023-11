Treze pessoas foram detidas pela PSP na madrugada de Halloween (dia das bruxas), durante uma operação de fiscalização na cidade do Porto. Dos detidos, 10 conduziam com álcool e três foram intercetados por condução de veículo sem habilitação legal.





A operação foi desenvolvida entre as 04h00 e as 10h00. Foram fiscalizados 180 condutores e as respetivas viaturas. Foram ainda controlados através de radar 1056 automóveis - dos quais 46 seguiam em excesso de velocidade. A PSP registou ainda 81 infrações ao Código da Estrada e apreendeu um carro.