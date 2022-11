PSP detém 16 pessoas em Marvila

A PSP realizou, realizou na passada terça-feira, uma operação especial de prevenção criminal para a apreensão de armas e munições, através do cumprimento de 12 mandados de busca na freguesia de Marvila, em Lisboa.Em comunicado, as autoridades informam que foram realizadas 15 detenções em flagrante delito, por posse de arma ilegal, tráfico de estupefacientes e ocupação ilegal em fogos municipais e foi ainda dado cumprimento a um.No decurso desta operação, foi ainda realizado o Mandado de Detenção e Condução a um indivíduo, no âmbito de um processo de violência doméstica, com vista a apresentação ao primeiro interrogatório.No âmbito das buscas realizadas foi ainda possível apreender uma espingarda, duas pistolas calibre 6.35 mm, uma arma taser, uma soqueira,várias armas brancas, 540 doses de haxixe, 210 doses de MDMA, 1030 Euros, balanças de precisão, utilizadas para o tráfico de estupefacientes.