Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP faz 58 detenções e fiscaliza mais de mil viaturas em domingo de Carnaval

Foram ainda apreendidas 388 doses de diversos tipos de droga no âmbito da operação "Carnaval em Segurança".

07:43

A PSP desenvolveu este domingo, durante os festejos de Carnaval, 65 ações de policiamento e 74 operações de fiscalização no terreno, no âmbito do sexto dia da operação "Carnaval em Segurança".



De acordo com um comunicado enviado pela PSP, foram detidas 58 pessoas, das quais 21 por tráfico de estupefacientes, e fiscalizadas 1.042 viaturas, sendo ainda apreendidas 388 doses de vários tipos de droga.



Além disso, foram também detidas duas pessoas por furto ou roubo e detetadas 283 infrações ao código da estrada.



Foram testados ao álcool no sangue 438 condutores, dos quais 17 acabaram detidos por taxa igual ou superior a 1,2 g/l no sangue e 9 foram autuados por taxa superior ao limite mínimo.