PSP detém dois alegados traficantes e apreende heroína nos Açores

Suspeitos dedicavam-se à venda de heroína na zona da Arquinha, em Ponta Delgada.

Por Lusa | 20:35

A PSP anunciou este sábado a detenção em Ponta Delgada, Açores, de um homem e uma mulher, suspeitos de se dedicarem à venda de heroína na zona da Arquinha e apreendeu droga suficiente para 85 doses individuais.



Num comunicado enviado às redações, o Comando Regional da PSP nos Açores explica que a Divisão Policial de Ponta Delgada, através de elementos policiais da Esquadra de Investigação Criminal de Ponta Delgada (EIC), deteve na quinta-feira os alegados traficantes na sequência de "uma investigação que tem em curso há vários meses na brigada anti-crime".



A operação policial envolveu "várias diligências processuais dirigidas por um Magistrado do DIAP de Ponta Delgada, entre elas, uma busca a domicílio de suspeitos da prática do referido crime, daí resultando a obtenção de prova e meios probatórios que indiciam vários suspeitos" de alegado tráfico de heroína que "tem vindo a ser vendida a inúmeros toxicodependentes na zona da Arquinha, em Ponta Delgada".



Segundo o comunicado da PSP ambos os detidos, maiores de idade, foram sujeitos a 1º interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação, ficando um deles com a medida de apresentações na esquadra e o outro em prisão preventiva.