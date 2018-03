Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido homem que conduzia alcoolizado e interveio em acidente mortal nos Açores

Suspeito, de 45 anos, estava ao volante com uma taxa de 1,98 gramas de álcool por litro de sangue.

16:58

A PSP anunciou esta sexta-feira a detenção de um homem em Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel, por condução sob efeito de álcool e "intervenção direta" num acidente que provocou uma vítima mortal na quinta-feira.



Segundo o relatório da atividade policial nos Açores, o homem, de 45 anos, conduzia um automóvel com uma taxa de 1,98 gramas de álcool por litro de sangue e foi interveniente no acidente, de uma forma não especificada no documento.



Fonte policial referiu à agência Lusa que o acidente se deu início da noite de quinta-feira, mas não adiantou mais pormenores, inclusive informações sobre a vítima mortal.