PSP detém homem por furtos a residências em Vila Nova de Famalicão

A Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto constituiu como arguido, esta terça-feira, um homem de 40 anos suspeito de furtos a residências.Ao que oapurou, o arguido é suspeito de uma vaga de furtos de dimensões que, ainda, não foram apurados.As autoridades realizaram buscas domiciliárias na casa do arguido onde foram encontradas inúmeras peças em ouro.Alguns dos bens recuperados já foram identificados pelos proprietários e esta quarta-feira, ainda, está a decorrer o contacto com os lesados para identificação e entrega dos bens furtados.