Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP detém oito condutores com álcool no Algarve

Condutores intercetados em infração têm entre 29 e 53 anos.

12:18

Oito condutores foram detidos pela PSP, em vários locais da região algarvia, após terem sido apanhados a conduzir com excesso de álcool no sangue e sem carta de condução.



As detenções, segundo o CM apurou junto de fonte policial, ocorreram durante várias operações de fiscalização realizadas por equipas da PSP nas cidades de Lagos (2), Portimão (3), Faro (2) e Tavira (1).



Os condutores intercetados em infração têm entre 29 e 53 anos. Os que conduziam com excesso de álcool no sangue acusaram taxas-crime de alcoolemia entre 1,21 e 1,88 g/l.