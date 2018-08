Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morta pelo marido em noite regada a vinho

Homem de 47 anos foi detido por violência doméstica que resultou na morte da vítima. Mulher sofreu ferimentos na face e cabeça.

Por Ana Palma e Rui Pando Gomes | 01:51

O casal estava a beber vinho quando começou a discussão. Os ânimos exaltaram-se e rapidamente surgiram as agressões, com o homem, de 47 anos, a agredir violentamente a companheira, à bofetada. A vítima, de cerca de 40 anos, caiu e bateu com a cabeça, tendo ficado inconsciente. A agressão ocorreu perto da meia-noite do passado dia 20 de junho, na habitação do casal, no bairro Pontal, em Portimão. A vítima acabaria por morrer no hospital, horas depois.



Segundo o CM apurou, foi o próprio agressor quem alertou o INEM. Foi agora detido pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, por suspeitas de ter praticado um crime de violência doméstica do qual resultou a morte da vítima.



De acordo com a PJ, os factos tiveram lugar "num cenário de alcoolismo crónico e ambiente conflituoso". O suspeito, que coabitava com a vítima, "agrediu-a na cabeça e face, causando-lhe hematomas intracranianos que conduziram à morte horas depois de internamento hospitalar", revelou ontem a PJ, em comunicado.



Fontes contactadas pelo CM confirmaram, sob anonimato, que a vítima era alvo de violência doméstica "há bastante tempo" por parte do companheiro, sendo "muito frequentes" as agressões de que era alvo, sobretudo no interior da habitação. O consumo excessivo de álcool estaria associado à maioria das situações.



Quando a PSP de Portimão foi alertada e chegou ao local pelas 00h30 do dia 21, já lá se encontrava uma equipa do INEM a dar assistência à vítima, que ficou em estado considerado muito grave. Acabaria por morrer no hospital de Portimão, às 21h30.



O detido já foi presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, tendo sido determinada a prisão preventiva, revelou ainda a Polícia Judiciária.





SAIBA MAIS

18

mulheres foram assassinadas e 23 foram vítimas de tentativa de homicídio em 2017. Oito vítimas tinham entre 51 e os 64 anos, seis entre 36 e 50 anos e quatro tinham mais de 65 anos, revela o Observatório das Mulheres Assassinadas.



Maridos agressores

Em 50% dos casos, o crime foi cometido pelo marido, companheiro ou namorado e em 22% das situações pelo ex-marido, ex-companheiro ou ex-namorado. Vítimas de violência doméstica (ou outras) podem pedir ajuda através do telefone 116006.