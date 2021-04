PSP detém quatro pessoas em festa ilegal numa discoteca no Seixal

A PSP do Seixal anunciou esta segunda-feira a detenção de quatro pessoas, apanhadas numa discoteca que tinha ordem de encerramento devido à pandemia da Covid-19. Uma das detidas é a gerente, de 51 anos, por desobediência. Foram apreendidas duas garrafas de óxido nitroso, a chamada ‘droga do riso’.





A intervenção policial deu-se pelas 08h45. As patrulhas chegaram à discoteca, na Amora, a tempo de ver cerca de 60 pessoas na esplanada, a consumir e com música em alto volume. Além da gerente, foi detido um empregado de 22 anos (na posse de um revólver com 4 munições) e um casal com droga. Outras seis pessoas também tinham estupefacientes.