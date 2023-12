PSP detém soldados do Exército em esquema de falsificação

Oito homens, três deles soldados do Exército ao serviço em diferentes unidades da Grande Lisboa, foram ontem detidos pelo Departamento de Investigação Criminal da PSP no âmbito de um inquérito do Ministério Público de Santarém a um esquema de falsos certificados de habilitações do 12.º ano. De acordo com fonte policial, os detentores desses certificados falsos poderiam candidatar-se, por exemplo, à PSP e GNR - o que terá mesmo acontecido. Um dos civis detidos seria o autor das falsificações, emitidas numa escola profissional de Lisboa. "Tanto quanto é do conhecimento do Exército, os factos que estão em causa no processo-crime não têm qualquer relação com as funções desempenhadas pelos militares", assegurou aofonte oficial do ramo.