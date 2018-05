Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP detém suspeito de atear fogo com ajuda de populares

Homem de 73 anos é suspeito de ter ateado três focos de incêndio em Vila Nova de Gaia.

14:28

A PSP deteve esta quinta-feira, com a ajuda de populares, um homem de 73 anos suspeito de ter ateado três focos de incêndio em Vila Nova de Gaia, anunciou aquela força.



Em comunicado, a PSP refere que foi alertada pelas 05h00 para um incêndio em área de mato próxima de um conjunto de residências localizadas na rua do Bolhão.



A seguir, a PSP foi informada de outros focos de incêndio nas ruas Agra do Moinho e 25 de abril, também em Vila Nova de Gaia.



No local, "populares efetuaram a entrega sob detenção de um homem de 73 anos de idade, aposentado e residente em Vila Nova de Gaia, que, momentos antes, havia procedido à ignição dos referidos focos de incêndio".



Na posse do suspeito, foi encontrada uma caixa de fósforos que lhe foi apreendida.



O detido vai ser apresentado a primeiro interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coação.



Os incêndios foram extintos pelos bombeiros e o caso foi comunicado à Polícia Judiciária.