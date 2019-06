PSP detém suspeito de roubo com recurso a arma branca na Madeira

Um homem de 31 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP), suspeito do crime de roubo com recurso a arma banca, no concelho de Santa Cruz, informou esta terça-feira o Comando Regional da Madeira.Segundo nota da PSP, a situação foi comunicada a esta força policial "via 112 por parte da vítima", tendo o alegado crime ocorrido na freguesia da Camacha, neste concelho contíguo a leste do Funchal.A informação acrescenta que a PSP mobilizou os meios policiais da esquadra daquela localidade que conseguiram "identificar o suspeito e recolheram prova material suficiente para estabelecer um nexo de causalidade entre o crime praticado momentos antes, vítima e suspeito".A ocorrência foi comunicada também ao Ministério Público do Tribunal Judicial de Santa Cruz que emitiu um mandado de detenção "fora de flagrante delito".O suspeito foi posteriormente presente ao juiz de instrução que lhe aplicou a prisão preventiva.