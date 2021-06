PSP detém suspeitos por furtos em estabelecimentos e tráfico de droga no Algarve

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou este sábado a detenção de dois homens no Algarve, um por alegados furtos em estabelecimentos comerciais e outro por suspeita de tráfico de droga, tendo ficado ambos a aguardar julgamento em prisão preventiva.

Um dos suspeitos, de 41 anos, é o alegado autor de diversos furtos em imobiliárias, clínicas e outros estabelecimentos nas cidades de Portimão, Albufeira, Silves e Loulé, aos quais acedia durante a madrugada através "de arrombamento, sendo subtraídas as quantias monetárias que fossem encontradas", informou hoje o Comando Distrital da PSP de Faro em comunicado.

A detenção do suspeito ocorreu na quarta-feira e culminou uma investigação que decorreu ao longo dos últimos meses, durante a qual, segundo a PSP, "foi possível apurar um conjunto de elementos que indiciaram fortemente a prática de cerca de 10 furtos em estabelecimentos comerciais" em cidades do Algarve.

"A investigação deparou-se com dificuldades atendendo à grande mobilidade do suspeito, bem como ao facto do mesmo ser extremamente meticuloso na seleção dos seus alvos", lê-se no documento.

A PSP adianta que o homem foi detido por polícias da Esquadra de Investigação Criminal de Portimão, "horas após ter efetuado mais uma tentativa de furto num estabelecimento localizado naquela cidade".

Em Lagos, a polícia deteve na quinta-feira um homem, de 33 anos, por alegado tráfico de estupefacientes e apreendeu 645 doses de heroína e 106 de cocaína, após investigações iniciadas há cerca de um ano.

De acordo com a PSP, o detido procedia à venda de heroína e cocaína na cidade Lagos, atuando com maior incidência na zona de Santo Amaro, nos arredores da cidade.

Além do produto estupefaciente, foi apreendida uma viatura, 1.109 euros e outros objetos alegadamente relacionados com o tráfico de droga, indicou a polícia.

Os dois homens foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial na sexta-feira, tendo-lhes sido decretada a prisão preventiva.