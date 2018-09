Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP detém três jovens por tráfico de droga e encerra estabelecimentos em Lisboa

Detenções e o encerramento dos estabelecimentos foram efetuados no âmbito de uma operação policial preventiva.

Por Lusa | 17:49

A PSP de Lisboa deteve três jovens suspeitos de tráfico de droga e procedeu ao encerramento temporário de estabelecimentos por venda de bebidas alcoólicas a menores, na noite de quinta-feira, foi anunciado esta sexta-feira.



As detenções e o encerramento dos estabelecimentos foram efetuados no âmbito de uma operação policial preventiva que procura "dar resposta à problemática do aumento do consumo de bebidas alcoólicas e substâncias psicotrópicas por jovens, com idades compreendidas entres os 14 e os 18 anos e que frequentam estabelecimentos de diversão noturna", explica a polícia, em comunicado.



A mesma nota avança que a PSP apreendeu 50 doses de 'haxixe' aos três jovens, com idades entre os 17 e os 22 anos.



Os três detidos foram notificados para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa -- Juízo Local de Pequena Criminalidade, para julgamento em processo sumário.



O comunicado acrescenta também que foram "identificados e sinalizados vários menores pelo consumo de bebidas alcoólicas e pelo consumo de drogas" e levantados "22 autos de notícia por contraordenação", entre os quais 15 por venda de álcool a menores, um por venda de bebidas para a via pública que não em objetos não contundentes, três por venda ambulante sem autorização, dois por falta de comunicação prévia para a venda ambulante e um por violação de horário.



Os referidos estabelecimentos foram encerrados pelo período de 12 horas, por venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos.