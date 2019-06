PSP deteve 169 pessoas no fim de semana sendo a maioria por conduzir sob efeito do álcool

A PSP deteve no fim de semana 169 pessoas, a maioria por condução sob o efeito do álcool, e apreendeu mais de 3.500 doses de estupefacientes, armas brancas e 20 veículos, revelou aquela força policial.Segundo o balanço da atividade operacional de fim de semana da PSP, foram detidas 169 pessoas por condução com taxa de álcool igual/superior a 1,2g/l (59 casos), condução sem habilitação legal, tráfico de droga, desobediência, coação e resistência sobre funcionário, detenção ou tráfico de armas e outros crimes.A PSP apreendeu 3.455 doses de cannabis, 34 doses de cocaína e 87 de heroína, quatro armas brancas, uma outra arma e 20 viaturas (âmbito criminal).No âmbito da sinistralidade rodoviária, a PSP registou 448 acidentes, dos quais resultaram três vítimas mortais, quatro feridos graves e 158 ligeiros.