PSP obrigada a disparar para o ar durante rixa na Amadora

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi obrigada a intervir, na sexta-feira à tarde, numa rixa que ocorreu no Casal da Mira, na Amadora.O grupo de homens foi encontrado pelas autoridades em confrontos físicos na via pública.A PSP disparou vários tiros para o ar de forma a acabar com os desacatos.Não houve feridos nem detenções.Não são conhecidos os motivos da rixa.