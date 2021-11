PSP e ASAE apreendem mais de 114 mil euros de artigos contrafeitos no mercado de Portalegre

Quase 5.000 artigos contrafeitos, com um valor superior a 114 mil euros, foram apreendidos este domingo no mercado mensal de Portalegre pela PSP e Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), revelou a Polícia.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Distrital de Portalegre da PSP explicou que, nesta operação conjunta de combate à contrafação de artigos de vestuário, foram também levantados 17 processos-crime e identificadas 15 pessoas por suspeitas da prática daquele ilícito.

A operação, que decorreu no Parque de Feiras e Exposições da cidade de Portalegre, entre as 11:00 e as 14:30, teve como "objetivo principal o combate a ilícitos criminais previstos no Código de Propriedade Industrial, nomeadamente 'contrafação, imitação e uso ilegal de marca'", pode ler-se no comunicado.