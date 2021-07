ASAE fecha 29 bares fora da lei num dia

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) encerrou, durante a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado, 29 estabelecimentos de diversão noturna e instaurou 60 processos de contraordenação por desrespeito às regras de combate à pandemia da Covid-19.A operação - a que a ASAE chamou ‘Convívio Seguro IV’ - realizou-se de norte a sul do País, nomeadamente em Bragança, Porto, Coimbra, Vilamoura e Faro. No total, foram fiscalizados 96 operadores económicos, de que resultaram a instauração de 60 processos de contraordenação, 19 dos quais a clientes dos estabelecimentos visitados pelos inspetores da ASAE. As principais infrações detetadas prendem-se com o incumprimento das regras de consumo de bebidas alcoólicas após as 21h00, lotação e ausência de distanciamento físico.