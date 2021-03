A PSP e a GNR registaram, ao longo do último ano, 27 609 situações de violência doméstica, menos 1846 (6,3%) do que em 2019, informou ontem o gabinete da ministra de Estado e da Presidência. Uma média superior a 75 crimes por dia. Daquele total resultaram 32 mortes, sendo 27 mulheres, duas crianças e três homens, menos três homicídios do que no ano anterior. Ainda segundo o gabinete de Mariana Vieira da Silva, no final de 2020 havia 1121 presos por violência doméstica (contra 1010 em variação homóloga), dos quais 255 em prisão preventiva (mais 26,2% que em 2019) e 866 a cumprir pena efetiva (mais 7,2%).









Quanto às medidas de coação aplicadas no âmbito deste tipo de crime, no final do último ano 816 pessoas estavam sujeitas a medidas de coação de afastamento (mais 23,1%), a maioria das quais com pulseira eletrónica: 642 (mais 27,6%).

No final do ano passado, 1985 cumpriam programas para agressores (mais 18,6% do que em 2019). Quanto ao total de pessoas em situação de acolhimento registavam-se 3033 (menos 15,7%), das quais 1716 mulheres e 1317 crianças. Por último, de referir que 4175 vítimas foram abrangidas, em 2020, pelo programa de teleassistência no âmbito de crime de violência doméstica.