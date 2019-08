PSP e GNR travam ladrões de carros na Grande Lisboa

Duas intervenções em tempo recorde levaram a PSP e a GNR a travar ladrões de automóveis em flagrante na Costa de Caparica (Almada) e no Estoril (Cascais). Apesar da eficácia das polícias, devido à lei ou por decisão do tribunal, os suspeitos ficaram em liberdade.Um dos casos ocorreu na madrugada de sábado para domingo. Três homens com cerca de 20 anos furtaram um carro em Mem Martins, Sintra, e fugiram para a Margem Sul. O alerta foi dado e a GNR mobilizou meios para tentar travar o grupo. A viatura foi detetada por uma patrulha do posto da Trafaria na zona da Costa de Caparica.Os militares deram ordem de paragem, mas o trio avançou, acabando por embater no carro-patrulha e ficando impedidos de prosseguir a fuga. De acordo com fonte oficial da GNR, foram meramente identificados e deixados em liberdade. O veículo foi apreendido para ser alvo de perícias e, posteriormente, devolvido ao legítimo proprietário.Já na madrugada de dia 15, o alerta de um vizinho levou à detenção de um homem de 53 anos, apanhado em flagrante a sair de uma casa no Estoril com um carro alheio. O ladrão tinha saltado o muro da propriedade e entrado na garagem, onde o carro estava estacionado, mas com as portas abertas, a chave e o comando do portão no interior.O homem foi perseguido pelos agentes e ainda abandonou o carro, tentando escapar a pé, mas foi travado. Presente ao Tribunal de Cascais, saiu em liberdade.