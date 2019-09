Fazem mata-leão e roubam taxista em Lisboa

A viagem estava prestes a chegar ao fim quando os três passageiros de um táxi surpreenderam o condutor.O que seguia mesmo atrás do taxista fez um mata-leão – meteu o braço à volta do pescoço da vítima – enquanto os cúmplices lhe roubaram dinheiro e um telemóvel. Um crime cometido no sábado, na zona do Beato, e resolvido duas horas depois pela polícia.O alerta foi dado pela vítima, às 03h20 da madrugada, e a polícia começou de imediato a investigação. A PSP acabou por intercetar e deter os suspeitos, com idades entre os 18 e 24 anos, pelas 05h20. Já têm todos cadastro na PSP por vários crimes.Os ladrões apanharam o táxi na zona do Cais do Sodré, após mais uma noite de diversão, e pediram para ir para o Beato. Mal a viatura parou, um deles fez uma ‘gravata’ ao pescoço da vítima, enquanto os dois cúmplices se apoderavam de 65 euros em dinheiro e de um telemóvel avaliado em cerca de 400.Apesar da violência empregue, um juiz deixou os detidos em liberdade, com apresentações nas autoridades.