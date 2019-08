Taxista esfaqueado após ver clientes entrar em carro de empresa ‘rival’

Um taxista de Albufeira foi esfaqueado na zona do estômago por um condutor de um veículo de transporte de passageiros descaracterizado (TVDE), que terá ‘roubado’ os clientes que teriam pedido um serviço de táxi. A vítima ficou com ferimentos graves e teve mesmo de ser hospitalizada. O suspeito foi identificado pela GNR na zona de Vilamoura.O caso ocorreu esta terça-feira à noite. O taxista foi chamado para um serviço em Montechoro e, quando chegou ao local, viu os seus clientes entrarem num carro TVDE.A vítima seguiu o veículo até ao destino da corrida, na baixa de Albufeira, e decidiu confrontar o condutor do outro automóvel. Segundo oapurou, foi imediatamente esfaqueado na zona do estômago e a faca quase lhe perfurou o intestino. Foi transportado para o centro de saúde local mas, devido à gravidade dos ferimentos, acabou por ter de ser hospitalizado em Faro. Teve alta durante o dia desta quarta-feira."Aconteceu o que tem vindo a acontecer diariamente nos últimos anos. Os carros TVDE vão para perto de praças de táxi e abordam pessoas na rua para as aliciarem para viagens sem ser solicitado pela aplicação, o que é ilegal. Há um ano fizemos uma manifestação para alertar para esta situação e não mudou nada", lamentou aoCarlos Miranda, presidente da Rádio Táxis de Albufeira, que revela que esta situação piora no verão, altura em que "centenas de veículos destes vêm para o Algarve".O agressor tem cerca de 30 anos e será do Seixal.