Um taxista de 64 anos foi atacado, esta quarta-feira de madrugada, por um número não conhecido de assaltantes, que o esfaquearam brutalmente por todo o corpo, na Charneca do Lumiar, Lisboa.A vítima ainda conduziu o táxi até casa do filho, em Odivelas, e foi levada em estado grave para o Hospital de Santa Maria, onde esteve nove horas a ser operada.Segundo apurou ojunto de fontes policiais, o roubo terá ocorrido pela 01h30. Os assaltantes conseguiram levar a carteira do taxista mas este terá resistido.Foi esfaqueado na face, tórax, abdómen, mãos, braços e pernas. Muito ferido, ainda conduziu até casa do filho, em Odivelas, onde chamou o 112.Quando a PSP chegou ao local já a vítima estava no interior de uma ambulância. Era assistido por uma equipa do INEM e não conseguiu dar aos agentes pormenores do roubo.Foi levado para o Hospital de Santa Maria, onde entrou às 02h17.Só saiu do bloco operatório pelas 12h00, após ser intervencionado por várias especialidades, entre elas cirurgia plástica.