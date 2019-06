Taxista moldavo atacado com arma na Amadora

Um taxista moldavo queixou-se na PSP da Amadora de ter sido agredido e alvo de uma tentativa de roubo por parte de um cliente.O crime terá acontecido pelas 22h50 de quinta-feira, isto após o taxista ter apanhado o suspeito na estação de Santa Cruz, na Damaia, com destino à rua Carmen Miranda, no Casal do Silva.No destino, o cliente terá sacado de uma pistola com que ameaçou o condutor, exigindo-lhe todo o dinheiro.O taxista terá dito que não tinha e, na sua versão, acabou agredido com a coronha na cara e na cabeça. O ladrão fugiu.O queixoso dirigiu-se depois à PSP e a investigação está agora entregue a inspetores da Polícia Judiciária de Lisboa.