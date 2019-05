Taxista preso com comando para taxímetro

Um taxista de 40 anos foi detido pela PSP de Lisboa, na terça-feira, por especulação e falsificação de notificação técnica.O homem tinha montado um "sistema de comando que, ao ser acionado, faz aumentar o valor ostentado no mostrador do equipamento de cobrança".Foi apanhado na zona do Saldanha a cobrar 25 euros por uma ‘corrida’ que não deveria chegar a metade.