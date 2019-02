Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxista preso com três armas em Lisboa

Polícia foi chamada à rua Eugénio Salvador, onde uma mulher se queixava de ter sido agredida pelo marido.

Por J.T. | 08:59

Um taxista de 68 anos foi detido pela PSP em Carnide, Lisboa, na posse de três revólveres ilegais.



A polícia foi chamada na tarde de segunda-feira à rua Eugénio Salvador, onde uma mulher se queixava de ter sido agredida pelo marido. O taxista entregou voluntariamente as armas de fogo.



Já na Amadora, um jovem de 22 anos ficou em preventiva por agredir a namorada, de 29, no supermercado onde esta trabalha. O suspeito fugiu mas foi intercetado.



Aos agentes, deu os dados do irmão, incorrendo no crime de usurpação de identidade. Tem cinco processos pendentes em tribunal.