GNR trava ladrão dos táxis em Felgueiras

Já arguidos num processo de roubos, os dois homens, de 19 e 32 anos, estavam em prisão domiciliária. Há dois meses, decidiram, no entanto, cortar as pulseiras eletrónicas que controlavam os seus movimentos.O suspeito mais velho foi ainda mais longe e entendeu também regressar ao mundo do crime. Com recurso a uma arma branca, efetuou vários assaltos a taxistas, na zona do Vale do Sousa. Realizou ainda dois carjackings em Felgueiras.Os dois voltaram a ser detidos, na quarta-feira, pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Felgueiras. Presentes a um juiz do Tribunal de Guimarães, passam, agora, a aguardar julgamento na cadeia.Segundo a GNR, o arguido de 32 anos lançou uma verdadeira onda de terror entre os taxistas. Pedia os serviços e, já depois de os mesmos serem prestados, ameaçava os motoristas com uma faca.Exigia-lhes o dinheiro, os telemóveis e ainda outros bens de valor. Também em Felgueiras, o homem protagonizou dois assaltos através do método de carjacking. Abordou as vítimas que seguiam ao volante, apontou-lhes a arma branca e obrigou-as a abandonar as respetivas viaturas.No processo judicial, à ordem do qual estavam sujeitos à medida de coação de prisão domiciliária com pulseira eletrónica, os dois homens são suspeitos de terem efetuado vários roubos, também considerados violentos, na mesma região.Segundo o comunicado da GNR, nos dois casos de carjacking, o homem, de 32 anos, obrigou também as vítimas a abandonarem a chave da viatura e todos os bens que estavam no seu interior. Os condutores viveram momentos de pânico.