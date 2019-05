Um homem, de 70 anos e taxista de profissão, morreu esta segunda-feira atropelado na Rua Pena Curva, em Gove, Baião.O alerta do acidente foi dado por volta das 19h45.A vítima mortal foi atropelada por um carro ligeiro.Segundo o que oconseguiu apurar, o homem foi atropelado quando estava a atravessar a estrada para ir a um café.O corpo está a ser retirado do local e vai ser transportado para a morgue do Hospital Padre Américo, em Penafiel.