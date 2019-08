Grupo de jovens detido após assaltar taxista no Beato

Um grupo de três jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos foram detido pela PSP no passado dia 10 de agosto, na freguesia do Beato, em Lisboa, por suspeitas de assaltado a um taxista.Segundo o comunicado da Comando Metropolitano de Lisboa da PSP enviado às redações, os jovens entraram no táxi, na zona do Cais Sodré, pelas 03h00 da madrugada, com destino ao Beato. Já no local, o motorista foi surpreendido com o chamado "Mata Leão" por um do jovens que seguia no banco de trás da viatura, enquanto os restantes roubavam dinheiro e bens.Foi de imediato emitido Mandado de Detenção Fora de Flagrante Delito por Autoridade de Polícia Criminal.Presentes a tribunal foi-lhes aplicada as medidas de coação de "Apresentações periódicas".