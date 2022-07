PSP em "operação especial" esta noite em zonas de diversão noturna de Lisboa

O Comando de Lisboa da PSP está a realizar esta noite uma operação em zonas de diversão noturna, com ações de fiscalização e buscas, para "prevenção e combate da criminalidade violenta e grave" e reforço do "sentimento de segurança".

"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, com a colaboração da 1.ª Divisão Policial, está neste momento a levar a cabo uma operação policial na zona do Cais do Sodré, Bairro Alto e Rua Cintura do Porto de Lisboa, através de ações de fiscalização e buscas não domiciliárias", lê-se numa nota enviada pela PSP cerca da meia-noite.

Na nota, a PSP adianta que a "operação especial" tem como objetivo "a prevenção e combate da criminalidade violenta e grave e o reforço do sentimento de segurança nas zonas de diversão noturna".

A operação conta com a presença de um magistrado judicial e com a colaboração da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), indica ainda a PSP.

Ainda de acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, na operação estão envolvidos agentes de várias valências, nomeadamente Investigação Criminal, equipas de Intervenção Rápida, equipas de Prevenção e Reação Imediata, Trânsito, Segurança Privada e Fiscalização, bem como a Unidade Especial de Polícia.