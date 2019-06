PSP encerra estabelecimentos comerciais em Lisboa por venda de álcool a menores

O Comando Metropolitano de Lisboa encerrou esta semana vários estabelecimentos comerciais por estarem a vender álcool a menores de 18 anos, numa operação em que vários jovens foram identificados e as famílias avisadas, divulgou este sábado aquela força policial.Entre a noite de quinta-feira e a madrugada de sexta, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP realizou uma operação policial na freguesia da Estrela, em zonas conhecidas pelo consumo excessivo de álcool e de estupefacientes, para "deter menores que se encontrassem em perigo".Segundo a PSP, o consumo de álcool por parte de jovens entre os 14 e 18 anos é um "problema que ocorre com frequência" e que levou ao trabalho coordenado entre a polícia e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lisboa Oriental.Cinco estabelecimentos comerciais foram apanhados em flagrante delito a vender álcool a menores, tendo sido encerrados provisoriamente como medida cautelar, "uma vez que existia sério perigo de continuação com a atividade ilícita".No entanto, acrescenta a polícia, o principal objetivo desta ação era sinalizar os jovens e alertar os progenitores."Os menores foram identificados e sinalizados, uns por estarem a ingerir bebidas alcoólicas, outros por se encontrarem embriagados", explica em comunicado a PSP, que acabou por levantar 21 autos por venda de álcool a menores e três autos por permanência de menores de 16 anos em discotecas ou espaços similares.A PSP lembra ainda que as zonas com grandes concentrações de jovens são propícias a roubos, tendo sido detido um rapaz de 19 anos por alegadamente ter roubado dois telemóveis, num valor conjunto de aproximadamente de mil euros.O detido foi presente ao Tribunal da Comarca de Lisboa, para 1.º interrogatório judicial, tendo sido determinada a sua apresentação para este sábado.