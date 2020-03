PSP faz buscas a grupo que cercou agentes durante funeral das vítimas da Segunda Circular

A PSP está a realizar buscas, esta segunda-feira, ao grupo que cercou agentes durante o funeral das vítimas da Segunda Circular no passado dia 25 de fevereiro. Três homens, entre os 30 e 40 anos, estão sob custódia policial indiciados pelos crimes de resistência e coação sobre funcionário, ameaça agravada, injúria agravada, detenção de arma proibida e condução perigosa.Em causa estão os acontecimentos divulgados pelo, na Avenida Dom Pedro V, na Damaia. Vários motards, que seguiam no funeral das vítimas do acidente da Segunda Circular, cercaram os agentes da PSP.Segundo um comunicado da PSP, foram esta segunda-feira executados 4 mandados de busca em residências, na área metropolitana de Lisboa.Recorde-se que Tino Sousa, Júnior Costa e Nuno Martins estavam a participar numa corrida ilegal quando se despistaram a alta velocidade na Segunda Circular, p ela 01h00 do dia 21 de fevereiro. O carro – um Mercedes GLA 45 AMG, de 380 cavalos e que custa perto de 80 mil euros – ficou partido ao meio depois de um despiste junto ao Campo Grande . A ‘bomba’ capotou, embateu num poste e num pórtico e só parou no outro lado da estrada.