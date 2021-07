PSP fecha duas oficinas de pirotecnia em Aveiro e Braga

Duas oficinas de fabrico de pirotecnia, situadas nos distritos de Aveiro e de Braga e que tinham recebido ordem de fecho por desrespeito a normas de segurança, foram encontradas a laborar pela PSP. Os agentes do Departamento de Armas e Explosivos (DAE) voltaram a encerrar as empresas e constituíram arguidos os donos por desobediência.



Os agentes do DAE apreenderam 230 quilos de pólvora e 650 quilos de outros materiais explosivos. Estas substâncias ficaram nas empresas, pois terão de ser retiradas em segurança para posterior destruição. Foram ainda recuperados 3080 metros de cordão detonante, 21 071 balonas e fogos de artifício e 165 quilos de metais em pó. As empresas trabalhavam para comissões de festas locais.



