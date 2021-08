Um agente da PSP ficou ferido, este sábado noite, durante confrontos, no estádio municipal de Braga durante a partir entre o Sporting de Braga e o Sporting.Os desacatos entre bracarenses e sportinguistas ocorreram num camarote da bancada nascente na sequência dos festejos do primeiro golo do Sporting, aos 40', marcado por Jovane Cabral.o agente foi levado, pela Cruz Vermelha de Braga para o hospital local.O Sporting venceu a partida por 2-1 em jogo referente à segunda jornada da Liga 2021/22.