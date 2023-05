Um agente da PSP de Camarate, Loures, teve um papel decisivo na ajuda a cerca de uma dezena de pessoas que, a meio da tarde de quarta-feira, foram apanhadas no caminho de um violento incêndio ocorrido no concelho da Moita, na Margem Sul.





O agente estava a caminho de casa, fardado, quando se apercebeu de uma das frentes do incêndio, na zona das Arroteias. De imediato parou o carro que conduzia e, com o apoio de um civil que surgiu no local, conseguiu bater às portas de oito moradias, retirando uma dezena de pessoas que já estavam a braços com o fumo.