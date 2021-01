PSP investiga assalto violento a casal de comerciantes em Chaves

Um casal de comerciantes foi alvo de um assalto violento por parte de um grupo de encapuzados na madrugada desta quarta-feira em Chaves, adiantou à Lusa fonte da PSP, que está a investigar o caso.

Segundo fonte da PSP de Chaves, no distrito de Vila Real, o assalto aconteceu por volta das 05h00 desta quarta-feira, quando um casal, que detém um estabelecimento comercial - café -, foi manietado por um grupo de encapuzados quando se dirigia para o local de trabalho.

Além do furto do dinheiro que tinha em sua posse, o grupo de assaltantes levou ainda as chaves da habitação das vítimas, onde furtou vários artigos, acrescentou.

O homem, num primeiro momento, ainda tentou resistir ao assalto e acabou por sofrer alguns ferimentos, explicou a mesma fonte.

A Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Chaves está a investigar o caso, disse ainda.