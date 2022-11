A Polícia de Segurança Pública (PSP) montou uma megaoperação com o intuito de vigiar e combater a violência nas ruas de Lisboa, sobretudo no período da noite. A operação teve início no Cais do Sodré.



Passam poucos minutos das 23h e prevê-se uma longa noite para a PSP. As autoridades vão realizar mais uma operação e desta vez relacionada com a posse de armas e munições.









Ver comentários