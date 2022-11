PSP não preenche vagas de agentes para curso de formação

Mesmo com a alteração nas regras de acesso (aumento da idade máxima para 30 anos, e da mínima para 18, e aligeiramento das provas físicas), a PSP não conseguiu preencher as 1020 vagas, abertas pelo Ministério da Administração Interna, liderado por José Luís Carneiro, para o curso de formação de agentes.Assim, na formação que deverá ter início ainda este mês na Escola Prática de Polícia (EPP), em Torres Novas, apenas 648 alunos se apresentarão para começar a formação.Este número, segundo a lista que a PSP divulgou ontem na página de internet, pode ainda não ser definitivo. Diversos candidatos poderão ainda ficar excluídos, caso não apresentem o diploma de conclusão do 12º ano, habilitação escolar mínima exigida para inscrição no curso. Opediu à PSP um comentário, bem como a indicação de quantos candidatos ficaram excluídos, mas a PSP nada adiantou.