PSP obrigada a disparar para o ar para deter ladrões

Dois homens, de 26 e 41 anos, foram detidos pela PSP depois de terem furtado artigos de uma loja de roupa, na rua Pedro Homem de Melo, no Porto, esta madrugada.

Foi uma patrulha da esquadra de Aldoar, que durante a patrulha, recebeu informações de que dois homens partiram a montra de uma loja e que, para a bagageira de um carro, carregavam dezenas de artigos. Já no local, os dois homens foram apanhados em flagrante, junto de um carro, que tinham furtado momentos antes.

Para travar a dupla, que tentou fugir a pé, a PSP efetuou um disparo para o ar. A roupa que furtaram está avaliada em mais de 30 mil €.

No local foram apreendidas as peças de roupa que tinham sido furtadas da loja de roupa de luxo. Entre as quais estavam 54 polos, 36 pares de calças, 21 t-shirts, 15 casacos, cinco pares de calções, quatro camisolas, quatro camisas, um par de sapatilhas e uma mochila, além da viatura usada para o crime.