PSP organiza operação de combate a rede que falsificava faturas para fugir ao pagamento de impostos

Três pessoas foram detidas durante uma operação realizada na quinta-feira nos distritos do Porto e de Braga contra uma rede dedicada ao branqueamento de capitais, burlas e fraudes à segurança social e ao fisco, anunciou a PSP.Esta rede é visada pela prática de crimes de burla qualificada, falsificação, branqueamento de capitais, insolvência dolosa, associação criminosa, fraude fiscal qualificada, abuso de confiança fiscal, abuso de confiança à segurança social, burla tributária, fraude à segurança social, auxílio à emigração ilegal, burla informática qualificada e acesso ilegítimo.De acordo com um comunicado da fonte de autoridade, a rede criava "sociedades comerciais, nas quais procedia ao registo contabilístico de um conjunto de operações fictícias/serviços não prestados, suportados em documentação falsificada, nomeadamente faturas e outros documentos contabilísticos, que lhes permitia assim circular elevadas quantias monetárias, ascendendo aos milhões de euros, provenientes das atividades ilícitas desenvolvidas pelas sociedades que geria, ainda que através do recurso a "testas de ferro".As sociedades acabavam por simular um conjunto de negócios criando uma teia de operações de prestações de serviços fictícios, evadindo-se das contribuições fiscais e à Segurança Social.No decorrer da operação, foram cumpridos três mandados de detenção fora de flagrante delito, 12 mandados de busca domiciliária e 12 de buscas não domiciliárias, nomeadamente a escritórios de advogados, a instalações de sociedades comerciais e a viaturas. Foram apreendidos 25.350 euros em notas, três viaturas de alta cilindrada e diversa documentação relevante para o processo.

As diligências, que contaram com o apoio da Autoridade Tributária e da Segurança Social, decorreram entre o distrito do Porto e Braga.

Um dos detidos ficou sujeito a apresentações semanais, ao segundo foi atribuída a proibição de contactos e prisão preventiva para o terceiro.