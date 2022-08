Um carro cinzento escuro com a frente danificada. Esta é a única pista, para já, que a PSP tem sobre o atropelamento e fuga que tirou a vida a um menino de 9 anos em Oeiras, no final da tarde de sábado.



A criança foi colhida numa passadeira quando atravessava com a mãe e o condutor nem parou. Ainda foi levada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo.









