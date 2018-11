Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP procura homem que vandalizou carros em Portimão

Caso está entregue à Investigação Criminal da PSP que tem a descrição do homem.

Por Ana Palma | 08:49

Carla Monteiro, de 44 anos, foi apanhada de surpresa quando percebeu que a viatura que tinha deixado estacionado na rua Professor José Buisel, na zona antiga de Portimão, tinha sido vandalizado.



"Eu ia entrar para o carro, de manhã, quando um vizinho me alertou que tinha o pneu furado. Foi então que soube que mais 12 tinham sido vandalizados no mesmo local", revelou a moradora ao CM.



Chocada com a situação, preparava-se esta segunda-feira para mandar reparar o pneu quando falou com o CM. "Ainda não apresentei queixa à PSP, mas sei que já outras pessoas o fizeram", relatou.



De acordo com a moradora, o autor do vandalismo foi "um homem que veio pela rua acima a fazer barulho, como que a raspar, ao mesmo tempo que danificava os carros". Tal como o CM noticiou, seis automóveis ficaram com os pneus cortados. Os de outros seis, foram esvaziados. Todas as viaturas vandalizadas estavam estacionadas na rua em ambos os lados da estrada.



Segundo o CM apurou, o homem foi visto por um popular e chegou a ser perseguido, mas conseguiu escapar. A descrição foi dada aos agentes da PSP que estiveram no local, mas não chegou a ser identificado.



Esta segunda-feira, de acordo com fonte policial, o caso estava entregue à Investigação Criminal da PSP de Portimão. O suspeito estava a ser procurado mas ainda não tinha sido apanhado.



A rua professor José Buisel liga a Zona Ribeirinha de Portimão ao centro da cidade. Os moradores contactados pelo CM temem que possam acontecer outros atos de vandalismo.



PORMENORES

Madrugada

O alerta para as autoridades foi dado pelas 04h30 de domingo, mas populares no local referiam ao CM, sob anonimato, que cerca de uma hora antes o suspeito já andaria "a fazer barulho na rua".



Zona "perigosa"

A zona onde as viaturas foram vandalizadas foi classificada como "perigosa" por alguns residentes, na maioria idosos. "Há aqui muita gente suspeita, sobretudo à noite", alertaram.



Fogo suspeito

Um incêndio de origem suspeita deflagrou, em finais de agosto, num BMW estacionado na zona da Pedra Mourinha, em Portimão. Uma segunda viatura, um Renault, sofreu danos avultados.