PSP realizou três detenções e contabilizou 58 contraordenações no primeiro fim de semana de confinamento

A PSP efetuou três detenções e registou 58 contraordenações no primeiro fim de semana de confinamento e após a renovação do Estado de Emergência.Numa conferência de imprensa, a Polícia de Segurança Pública referiu que duas das detenções ocorreram desobediência do dever geral do confinamento e uma devido à abertura de um estabelecimento comercial, que não podia estar aberto perante as restrições em vigor.Relativamente às contraordenações, 21 dizem respeito ao consumo de álcool na via pública, 13 por falta de máscara na rua e 10 por atividades realizadas não permitidas no regime legal em vigor.As autoridades registaram desde o início da crise pandémica 438 detenções, entre elas 118 cidadãos por desobediência ao confinamento obrigatório, uma vez que estavam infetados."Desde o início da pandemia [em Portugal], [foram feitas] 438 detenções, das quais 118 por desobediência ao confinamento a que estavam obrigados por estarem infetados", afirmou hoje o diretor do departamento de operações da direção nacional da PSP, Luís Elias.