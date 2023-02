A PSP registou cerca de 2,1 milhões de denúncias relativas a crimes nos últimos 10 anos, o correspondente a uma média de 175 799 por ano. As estatísticas foram divulgadas a propósito do Dia Europeu das Vítimas de Crime, que se assinala esta quarta-feira.A PSP, que apela à denúncia, tanto por parte das vítimas como de potenciais testemunhas, lembra que os cidadãos devem ligar para o n.º de emergência 112. No ano passado foram recebidas 76 176 chamadas para o 112 a reportar potenciais crimes.