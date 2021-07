Desde que foi instituída na Lei das Armas a obrigatoriedade de os proprietários possuírem cofres, a PSP, através do Departamento de Armas e Explosivos, já recebeu o comprovativo de instalação de 80 225.





Em comunicado, a PSP explicou que prolongou, até ao próximo sábado, o prazo dado no corrente ano para que os donos de armas possam cumprir esta alínea da lei do setor. Os proprietários que, findo este prazo, permaneçam em incumprimento, poderão vir a ser punidos com coima no valor de 50 euros e advertidos para a obrigação de aquisição de cofre ou armário não portátil no prazo de 30 dias. Caso não o façam, incorrem em multa extra de 700 a 7 mil euros.