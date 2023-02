PSP suspende atividade da discoteca Krystal Grand em Lisboa

Krystal Grand Club Lisbon

A PSP levou a cabo na madrugada deste sábado uma operação de fiscalização em Alcântara, Lisboa, no âmbito do combate à violência em zonas de diversão noturna, que resultou na suspensão da atividade da discotecaEm comunicado, a PSP dá conta que cumpriu um mandado de busca na sequência de algumas desordens no estabelecimento.A ação que teve início cerca das 3h15 culminou na apreensão de pequenas quantidades de estupefacientes, nomeadamente haxixe heroína e ecstsy, no levantamento de um auto de contraordenação por parte da Autoridade Tributária por falta de emissão de fatura, um por falta de controlo de acessos/contabilização de pessoas no interior e um auto de contraordenação por falta de condições de higiene no trabalho que motivou a suspensão de atividade até nova fiscalização por parte da ASAE.Durante as buscas foram revistadas mais de 400 pessoas, que se encontravam no interior da discoteca.