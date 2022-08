PSP tem "reforçado" policiamento aos fins de semana na zona da Movida do Porto

O Comando Metropolitano da PSP do Porto garantiu esta segunda-feira que está "atento" aos atos de violência decorridos nas imediações dos estabelecimentos de diversão noturna na zona da Movida e que tem "reforçado" o policiamento aos fins de semana.

"O Comando Metropolitano do Porto está atento ao que se passa na zona da Movida e tem reforçado o policiamento, sobretudo ao fim de semana, porque o fluxo de pessoas que circulam na Movida à semana é diferente do fluxo de pessoas que circula ao fim de semana", afirmou o comissário e porta-voz da PSP do Porto, José Moreira.