Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP trava negócio de tráfico de droga na Marinha Grande

Esquadra Complexa da Marinha Grande realizou operação policial no âmbito de inquérito por crimes de tráfico de estupefacientes.

14:13

A PSP deteve seis pessoas no âmbito de uma operação policial, travando o negócio de tráfico de droga que estaria a ser desenvolvido na Marinha Grande, distrito de Leiria.



Em comunicado, o Comando Distrital da PSP de Leiria informa que, nesta terça-feira, entre as 07h00 e as 12h00, a Esquadra Complexa da Marinha Grande, com o apoio da Unidade Especial de Polícia, realizou uma operação policial no âmbito de inquérito por crimes de tráfico de estupefacientes, tendo detido quatro homens e duas mulheres, "fora do flagrante delito".



Dando cumprimentos a vários mandados de buscas, a PSP apreendeu 24 doses de cocaína, duas doses de haxixe, 6167,51 euros em numerário, quatro viaturas automóveis, dez telemóveis, um computador portátil, um 'tablet', quatro televisões, uma arma de ar comprimido, um bastão extensível (arma proibida) e outros artigos (ouro e ferramentas).