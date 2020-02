PSP usa CM em alerta para perigos da pirotecnia no Carnaval. Veja a imagem

A PSP utilizou notícias do Correio da Manhã para alertar a população para os perigos da pirotecnia no Carnaval. A acompanhar a fotografia está a descrição: "O carnaval está quase aí. A PSP de Lisboa lembra que os artigos de pirotecnia são perigosos! A zelar por um Carnaval seguro!".Em destaque está uma notícia de 9 de dezembro de 2019 sobre sete pessoas que ficaram feridas ao filmar um petardo. Uma das vítimas, de 35 anos, ficou mesmo com uma mão amputada.A segunda notícia é de 3 de janeiro sobre um petardo que rebentou durante os festejos da passagem de ano, na Cova da Moura, e que deixou um homem de 19 anos sem três dedos do pé direito.